Mit 74 Stimmen Vorsprung: Thomas Tschudi als neuer Glarner Regierungsrat gewählt

Im ersten Wahlgang vom 3. März wurde das absolute Mehr von 5810 Stimmen nicht erreicht, weshalb ein zweiter Wahlgang nötig wurde. Daniela Bösch-Widmer (Die Mitte) machte Anfang März am meisten Stimmen. Sie erreicht 4587 Stimmen. An zweiter Stelle lag Thomas Tschudi (SVP) mit 4268 Stimmen. Deutlich abgeschlagen war Roger Schneider (FDP) mit 2436 Stimmen. Schneider zog sich noch am Abend des ersten Wahlsonntags aus dem Rennen um den freien Sitz in der Glarner Regierung zurück. (ml)