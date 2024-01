Dank Sieg nach achtjähriger Durstrecke: Die Glarner NLA-Schützen sind auf Finalkurs

In der höchsten Liga der Schweizer Luftgewehr-Mannschaftsmeisterschaft liegen die Nerven blank. Eine derart spannende Ausgangslage vor den letzten zwei Runden hat es schon lange nicht mehr gegeben. Sieben von acht Teams kämpfen noch um den Einzug in die Finalrunde vom 10. Februar in der Lintharena in Näfels. Dazu gehört auch die erste Mannschaft der Sportschützen Glarus.