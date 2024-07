Ein Kilo Heroin beschlagnahmt: Polizei verhaftet Dealer in Niederurnen

Die Kantonspolizei Glarus schreibt in einer Medienmitteilung, dass sie am 24. Juli einen 59-jährigen Betäubungsmittelhändler in Niederurnen festgenommen haben. «Die anschliessende Durchsuchung der Wohnung, in welcher der Verhaftete logierte, förderte grössere Mengen von Bargeld und Betäubungsmitteln zutage», heisst es weiter. Insgesamt konnten unter Zuhilfenahme eines Spürhundes knapp ein Kilogramm Heroin, rund 40 Gramm Kokain sowie Streckmittel sichergestellt werden. Der verhaftete Mann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. (red)