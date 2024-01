Netstalerstrasse wird umgebaut: Der Kanton gibt wegen dem Esaf Gas

Die ausgebaute Netstalerstrasse soll rechtzeitig für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Esaf 2025 in Mollis parat sein. Wie der Kanton Glarus in einer Mitteilung schreibt, starten die Bauarbeiten am 5. Februar. Die Bauzeit beträgt rund 15 Monate. Die Landsgemeinde bewilligte 2021 die nötigen 7,8 Millionen Franken.