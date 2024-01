Volleyball: Glaronia erkämpft sich gegen die Schweizer Übermannschaft einen Punkt

Ohne Szczyrba und Mandelbaum spielte Raiffeisen Volley Glaronia von Anfang an mit riesigem Engagement. Jede Spielerin gab alles, was sich vor allem in der Verteidigung bemerkbar machte. Aber auch am Netz zeigten die Glarnerinnen immer wieder ausgezeichnete Blocks und stoppten die gross gewachsenen Neuenburgerinnen. Viteos Neuchâtel UC, Viertelfinalist im aktuellen Europacup, wurde offensichtlich von den wirklich aufopfernd kämpfenden Glarnerinnen überrascht. Ehe sich die Gäste versahen, lag Glaronia im Startsatz schon deutlich in Führung und gab diese nicht mehr ab.