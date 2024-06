In der Linthebene gleicht der Boden einem vollgesogenen Schwamm

Am Montag, 27. Mai, registrierte die Meteonews-Messstation in Galgenen 16,6 Millimeter Niederschlag. Am 28. Mai blieb es trocken, aber am Mittwoch, 29. Mai, ging es richtig los. Es wurden 11,1 mm gemessen, am 30. Mai 33,7 mm und am Freitag, 31. Mai, sage und schreibe 50,7 Millimeter. Der 1. Juni war mit 2,7 mm auch nicht ganz trocken, und am Sonntag, 2. Juni, gab es nochmals 23 mm Regen. Alles in allem sind das 137 mm Regen innerhalb einer Woche. Dies entspricht ziemlich exakt der durchschnittlichen monatlichen Regenmenge von 140 mm bei der Messstation in Wädenswil (ZH) für Mai. In Galgenen beträgt der Normwert 153,6 mm.