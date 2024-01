Wie viele Luchse leben im Glarnerland? Fotofallen sollen bald Antworten liefern

Wer ist der Luchs?



40 Katzenarten gibt es auf der Welt. Die grösste in Europa vorkommende Art ist der eurasische Luchs. Voll ausgewachsen erreicht er eine Schulterhöhe von 50 bis 60 Zentimeter und wiegt zwischen 17 und 26 Kilogramm. Abgesehen von der Paarungszeit lebt er einzelgängerisch und beansprucht Reviere von zwischen 40 und 400 Quadratkilometern. Trotz seiner Grösse ist es schwierig, das Tier mit seinen charakteristischen Pinselohren zu Gesicht zu bekommen. Denn der Luchs lebt heimlich und gut getarnt und ist vorwiegend in der Dämmerung und nachts unterwegs.



Die Luchsin bringt durchschnittlich zwei Junge zur Welt, die während rund zehn Monaten bei ihr bleiben. Danach lösen sie sich von ihr und suchen ein eigenes Revier. In dieser Zeit sind sie diversen Gefahren ausgesetzt, weshalb nur gerade ein Viertel der Luchse das dritte Lebensjahr erreicht. Das älteste bekannte Tier in der Schweiz wurde 18 Jahre alt. Lange galt der Luchs in weiten Teilen Europas als ausgerottet. Vor 40 Jahren wurden in der Schweiz erste Luchse erfolgreich wieder angesiedelt. Heute leben laut dem Bundesamt für Umwelt rund 300 Tiere in unseren Wäldern.