Gemeinderatswahl Glarus Nord: Die SVP will mit einem neuen Kandidaten die Schwäche der andern ausnutzen

Die SVP Glarus Nord stellt Martin Dürst aus Niederurnen als Kandidat für den freien Sitz im Gemeinderat von Glarus Nord auf. Der 37-Jährige ist laut einer Medienmitteilung der Partei Vater von zwei Kindern und wohnt in Niederurnen. Seit über zehn Jahren sei Dürst Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Glarus Nord, so seine Partei. Dürst ist 2016 für die SVP in den Glarner Landrat nachgerückt, aber schon zwei Jahre später nicht mehr gewählt worden.