«Auf Reisen zieht es uns in die Käse-Läden», sagt das Paar, das einen ganz besonderen Dorfladen in Schwanden führt

Alpen erwandern – mit dem Glarner Käsepass



Der Glarner Käsepass führt im Sommer auf 20 Glarner Alpen, die allesamt an wunderbaren Flecken gelegen sind. Auf jeder der Alpen ist ein Käsepass-Kästchen zu finden, in dem der Käsepass-Stempel zum Selberstempeln steckt. Verschiedene Touren sind möglich. Alp-Gefühl und eindrückliche Berglandschaften. Der Glarner Käsepass 2024 ist via info@glarnerland.ch, in den Gäste-Infos und bei den Käsespezialisten Grüne Kuh in Schwanden und Gössi in Glarus erhältlich. Die Alpwandersaison dauert von Anfang Juni bis Ende September. Die Schlussverlosung findet am Alpchäs- und Schabzigermärt vom ersten Sonntag im Oktober in Elm statt. (eing)