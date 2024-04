Der Glarner Laufcup spielt das Trio an Läufen als Stärke aus

Und last but not least: Alle drei Läufe haben einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit unternommen. Alle sind bei https://saubere-veranstaltung.ch dabei und werden neu von klimaglarus.ch beraten. All das macht offensichtlich: Die Glarner Laufszene ist aktiv und macht auf attraktive Art und Weise auf sich aufmerksam. Die Laufsaison kann beginnen.