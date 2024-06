Es gibt Geschenke: Wann und wo die Tour de Suisse am Montag durch das Glarnerland fährt

Nach dem Start in Vaduz und der Fahrt entlang des Walensees überquert das Fahrerfeld nach der durchschnittlichen Marschtabelle um 13.40 Uhr die Kantonsgrenze in Mühlehorn. Danach folgt der Aufstieg auf den Kerenzerberg, wo die Fahrer um 13.47 Uhr durch Obstalden fahren und um 13.54 Uhr in Filzbach erwartet werden. Nach der Abfahrt vom Kerenzerberg durchfahren die rund 170 Profis von 24 Teams um 13.58 Uhr Mollis, ehe sie nach dem Passieren der Stichstrasse und dem Fridolinskreisel in Näfels um 14.02 die Lintharena passieren. Die geplante Durchfahrt in Niederurnen erfolgt lediglich zwei Minuten später, ehe der Tourtross das Glarnerland in Bilten um 14.08 in Richtung Linthgebiet verlässt.