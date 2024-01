Amriswil beendet die Cupträume von Volley Näfels

Nach der Pause ging es ausgeglichen weiter, wobei die Glarner Unterländer immer leicht in Führung lagen. Erst nach dem 13:15 stellten die Amriswiler auf 17:15. Noch einmal lag Näfels bei 18:19 in Front, ehe Julian Weisigk mit einer Aufschlagserie bis zum 23:19 die Vorentscheidung zur Amriswiler 2:1-Satzführung herbeiführte. «Wir haben einen guten Fight gezeigt. Amriswil hat gut gespielt, und wir haben unsere Chancen, besonders in diesem dritten Satz, nicht genutzt», so Näfels-Trainer Matjaž Hafner.