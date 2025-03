Die besten Glarner Sportlerinnen und Sportler 2024: Hier könnt ihr eure Stimme abgeben

Am Freitag, 11. April, werden in der Lintharena in Näfels die Glarner Sportler und Sportlerinnen sowie die Teams des Jahres 2024 geehrt. Vom 4. bis am 30. März könnt ihr hier eure Favoriten und Favoritinnen wählen. Jede und jeder darf dabei pro Kategorie nur eine Stimme abgeben. Die Stimme der «Glarner Nachrichten»-Lesenden zählt zur Hälfte, die restlichen 50 Prozent bestimmt eine Jury des Glarner Sportverbandes.