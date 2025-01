Fast keine Männer mehr: Die Glarner Mehrkämpferin Liana Trümpi beschreitet neue Wege

Kein Problem sieht sie auch in einem weiteren Punkt, der zur Belastung werden könnte: dem Studium in Management und Recht in St. Gallen. «Ich studiere Teilzeit und bin nur am Montag und Dienstag vor Ort», sagt sie. Liana Trümpi verkörpert die Leichtigkeit. Sie selbst würde das so zwar nie in den Vordergrund stellen, Trainer Evangelista aber bescheinigt gerade dies in eindrücklichen Worten: «Liana ist eine Planungskönigin.»