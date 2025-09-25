Nicht jedes Rindvieh ist eine Kuh: Mit diesen Alp-Facts könnt ihr bei den Glarner Alpabfahrten mitreden

Die Besitzer der Alpen, im Kanton Glarus sind das in der Regel die Gemeinden, sind gesetzlich verpflichtet, eine Alpordnung zu erlassen. Sie regelt, wie die Alp bewirtschaftet wird. Nach kantonalem Recht muss die Alpabfahrt spätestens am letzten Tag des Septembers stattfinden. Die Anzahl der Tiere, die auf einer Alp gesömmert werden dürfen, bemisst sich nach Stössen. Ein Stoss ist der Futterbedarf einer Kuh während 100 Alptagen. Andere Tiere werden in Kuhstösse umgerechnet. So kommen beispielsweise auf drei Rinder zwei Stösse. Durch die Alpordnung wird verhindert, dass die Alp vom Pächter übernutzt wird.