Für die Schutzbauten in Schwanden fehlt noch die Baubewilligung

Die Gemeinde Glarus Süd will das weiterhin erdrutschgefährdete Gebiet in Schwanden mit einem Damm und einem Geröllauffangraum vor weiteren Murgängen schützen. Dafür müssten Häuser abgerissen und eine Strasse verlegt werden. Die Pläne sind zur Prüfung bei Bund und Kanton eingereicht. Wie die Gemeinde Glarus Süd am Freitag mitteilte, erwartet sie die Stellungnahmen der kantonalen und nationalen Behörden Mitte Mai. Danach soll zügig eine Baubewilligung erteilt werden.