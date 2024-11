Zeigt uns euren liebsten nebelfreien Platz in der Südostschweiz

Das kann schon einmal Neid bei den Unterländerinnen und Unterländer auslösen, die in der grauen Nebelsuppe ausharren. Meteo Schweiz mass im Oktober vielerorts so wenig Sonnenschein wie nie in den letzten zehn Jahren, wie CH Media am Wochenende schrieb. So verzeichneten die Messstationen zum Beispiel in Buchs-Aarau, Zürich, Bern oder Chur wenig Sonne. Kein Wunder also, dass einige in die Berge flüchten. (red)