Ab ins Tessin: So könnt ihr mithelfen, dass hier im Swissminiatur wieder das Glarner Wahrzeichen steht

Es sind natürlich bekannte Kirchen dabei. Aber auch das UNO-Gebäude in Genf, der Zürcher Flughafen und die Jungfrau-Bahn. Auch wenn man es sich in einer digitalen Zeit nur noch schwer vorstellen kann: Das Swissminiatur ist immer noch eine Touristenattraktion für sich selbst. Im Sommer ist der riesige Parkplatz vor der Anlage pumpenvoll, in der Anlage trifft man Niederländer, Deutsche, Schweizer und Italiener gleichermassen. Sie alle bewundern die Vielfalt an Gebäuden, die es in der Schweiz zu finden gibt.