Pumpspeicherwerk im Tierfed bleibt wegen Felssturz bis auf Weiteres ausser Betrieb

Die Steinblöcke müssen mit einer riesigen Wucht in die Transformatorenstation im Tierfed eingeschlagen sein. Das lässt sich auch an den Bildern erahnen, die das Gelände des Kraftwerks Linth-Limmern (KLL) am Dienstagmorgen zeigen. Was man aber auf den Bildern nicht erkennen kann: die Folgen, die der Blockschlag für die Natur und die Stromproduktion hat.