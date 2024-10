Bei Goldschmiedin Tanja Rhyner in Glarus hat jedes Schmuckstück eine eigene Geschichte

Mawidor und Tanja Rhyner – eine Glarner Erfolgsgeschichte



Gegründet wurde die Mawidor AG 1985 von Marianne Widmer. Von 1999 bis 2003 absolvierte Tanja Rhyner bei ihr die Lehre als Goldschmiedin. An weiteren beruflichen Stationen, so zum Beispiel bei Bucherer in Zürich und in der Abteilung für Uhren-Reparaturen im Manor, spezialisierte sie sich weiter. Eine Anfrage von Marianne Widmer holte sie 2010 ins Glarnerland zurück: Die ehemalige Lehrmeisterin bot Rhyner die Übernahme der Firma Mawidor an, welche über elf Jahre vollzogen wurde. So wurde die einstige Lehrtochter Chefin und übernahm auch die Teilzeitangestellten.Mehr Infos unter www.mawidor.ch