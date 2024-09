40 Jahre Claro Weltladen in Glarus: Dieser Laden macht die Welt etwas besser

Weil aber über Jahrzehnte so viele Menschen am Aufbau und Erfolg beteiligt waren – allen voran unzählige ehrenamtlich tätige Frauen, Kundschaft, Lieferanten und unterstützende Vereinsmitglieder –, fand das aktuelle Ladenteam: «Wir wollen nicht uns in der Zeitung sehen, sondern das, wofür wir uns engagieren, was wir lieben.» Und so erzählen sie über ihre Lieblingsprodukte: Diese sind verbunden mit Geschichten von Menschen aus verschiedenen Kontinenten, die mit ihren Ideen die Welt ein Stück im Kleinen verändern.