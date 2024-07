Die Glarner sammeln am Weissenstein-Schwinget wichtige Bergkranz-Erfahrung

Mit einem guten Gefühl ging er am Morgen an den Start. Dem Sieg gegen den Aargauer Joel Gfeller und den beiden Gestellten gegen Kaj Hügli und Sascha Streich standen am Schluss drei Niederlagen (Pascal Joho, Marco Fankhauser und Jan Späti) gegenüber. «Im sechsten Gang gegen den Basler Sascha Streich hätte ich sicher mehr riskieren dürfen. Für mich war es trotz der eher durchzogenen Leistung ein schöner Tag und er gibt mir die nötige Motivation, weiterzumachen», erzählte der Sennenschwinger nach dem Fest. Diese Motivation nimmt Schiesser mit und steht in zwei Wochen am Rickenschwinget wieder im Einsatz. (sgl)