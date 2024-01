Auto wird nach einem Unfall in Bilten in einen Zaun geschleudert

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr kam es in Bilten zu einem heftigen Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Mann fuhr laut der Kantonspolizei Glarus ohne Vortritt zu haben ungebremst in die Kreuzung zur Schäniserstrasse ein. Eine 57-jährige Autolenkerin, die auf der Schäniserstrasse unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte heftig mit dem Fahrzeug des 34-Jährigen. Durch den Aufprall wurde das Auto des Mannes ins angrenzende Wiesland geschleudert und ein Zaun wurde beschädigt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch Totalschaden. Die genaue Unfallursache wird von der Kantonspolizei Glarus untersucht. (kapo)