Bergbadi Schwändi geht in diesem Sommer doch nicht baden

Dass die Bergbadi geschlossen bleibt, wollen allerdings auch die Behörden nicht. Das Bauamt Glarus Süd und das Gesundheitsinspektorat in Chur haben deshalb der Schwimmbadgenossenschaft gestattet, das Wasser nochmals wie bis anhin aufzubereiten, wie die Genossenschaft am Dienstag freudig mitteilt. Die Behörden knüpfen ihr Entgegenkommen allerdings an die Voraussetzung, dass eine neue Wasseraufbereitung vorangetrieben und zeitnah umgesetzt wird.