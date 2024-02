Berggeiss Ursi ist ein Jahr alt – unser Fotograf besucht sie im Stall ob Mollis

Danach ging Richard in die obere Etage des Stalls, in dem die Ziegen untergebracht sind, und begann, den Ziegen Heu zu geben. «Schau, Ursi hat grossen Hunger», sagte Richard lächelnd und sah Ursi an, die schnell das Heu frass, das er ihr gab. Ich war überrascht, wie sehr sie in einem Jahr gewachsen war. «Nun ist Ursi genau ein Jahr alt. Wie war deine Beziehung zu ihr?», fragte ich Richard. Er lachte und antwortete: «Nun, in der Regel sind Zicklein, welche bei ihren Müttern saugen, nicht sehr auf Menschen bezogen. Sie bekommen erst einmal alles, was sie brauchen, direkt von der Mutter. Manche interessieren sich dann trotzdem für den Hirten und lassen sich auch gerne kraulen, andere bleiben skeptisch und auf Distanz. Ursi ist irgendwo dazwischen, was für mich ganz in Ordnung ist. Meine Aufgabe ist es, sie zu beobachten und zu beurteilen, ob sie wohlauf ist. Sie beobachtet auch mich, und wenn sie erkennt, dass ich vielleicht etwas Salziges mitbringe, dann kommt sie so schnell wie möglich und frisst gleich aus der Hand.»