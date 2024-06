Leservideo: Hier geht ein Auto zwischen Engi und Schwanden in Flammen auf

Am Dienstagmorgen ist ein Auto auf der Sernftalstrasse nach einem Fahrzeugservice in Flammen aufgegangen: Der Kunde oder die Kundin dürfte nicht gerade begeistert sein. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, war ein 28-jähriger Garagenmitarbeiter routinemässig auf Probefahrt, als er bemerkte, wie Rauch und Feuer aus dem Motorenraum drangen. Daraufhin verliess er sofort das Fahrzeug, welches am Strassenrand zu brennen begann, und alarmierte die Polizei. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Abklärung ins Kantonsspital gebracht.