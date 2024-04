Zwei Fahrzeuge in Mollis aufgebrochen

Am Samstagmittag wurden bei der Flechsenstrasse in Mollis von unbekannter Täterschaft zwei parkierte Autos aufgebrochen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Bei den Autos wurden die Fensterscheiben der Fahrer-, beziehungsweise der Beifahrerseite zerschlagen und anschliessend das Innere der Autos nach möglichem Deliktsgut durchsucht. Bei einem Auto konnte kein Deliktsgut festgestellt werden, beim Zweiten wurde das Autoradio ausgebaut und entwendet. (red)