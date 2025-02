Regierungsratswahl Glarus: Das sind die Resultate 

Das Resultat in Martis eigener Gemeinde

Zwischen den Gemeinden gab es nur geringe Unterschiede. Lötscher machte sein bestes Resultat in seiner Wohngemeinde Glarus Süd. Hier kam er Marti mit 23 zu 64 Prozent der Stimmen am nächsten.

Marti machte sein bestes Resultat in Glarus Nord, wo er auf 70 Prozent Stimmenanteil kam. Dort wiederum war die Stimmbeteiligung mit 26,5 Prozent am tiefsten. In seiner Heimatgemeinde Glarus, wo er lange Jahre Gemeindepräsident war, kam Marti auf einen Stimmanteil von 66,9 Prozent.