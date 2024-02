Mamma Mia! Die Pizza im «Napulé» in Netstal gehört schon wieder zu den weltweit besten 

Ein Stück Neapel findet man seit vier Jahren auch im Glarnerland: Die neapolitanische Pizzeria «Napulé» in Netstal von Raffaele Tromiro hat es zum zweiten Mal in Folge in den bekanntesten Restaurantführer Italiens geschafft – und das wiederum mit der Höchstpunktzahl. Im «Top Italians Restaurants Guide» zeichnet der Verlag Gambero Rosso jedes Jahr die besten Restaurants, Pizzerias und Weinkeller ausserhalb Italiens aus. «Es ist für das gesamte Team und mich eine Ehre. Diese Auszeichnung beweist, dass sich Leidenschaft und Hingabe auszahlen», wird Pizzaiolo und «Napulé»-Gründer Raffaele Tromiro in einer Mitteilung zitiert.