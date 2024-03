So sieht es aus, wenn mitten in der Linth an einem Kraftwerk gearbeitet wird

Das Stauwehr des Kraftwerks Walzmühle in Glarus muss erneuert werden. Dafür legen die Technischen Betriebe Glarus das Flussbett der Linth trocken. Dank einer cleveren Idee mit grossen Säcken geht das zackig.

Fridolin Rast

Glarus