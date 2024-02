Das neue Walenseeschiff ist noch namenlos, bekommt nun aber seinen Platz

Mit dem Schiff nach Unterterzen



Extraschiffe bringen die Schifffans am Sonntag, 10. März, nach Unterterzen: um 9.30 Uhr ab Weesen, um 10.50 Uhr ab Mühlehorn, um 10 Uhr ab Quinten und Walenstadt sowie um 10.10 Uhr ab Mols. Die offizielle Schiffstaufe findet um 10.30 Uhr am Steg in Unterterzen statt. Die 45 Minuten dauernde Flottenparade auf dem Walensee startet ab 11.30 Uhr mit allen Schiffen. Von 14 bis 16 Uhr kann das am Steg in Unterterzen vertäute Schiff besichtigt werden. Aus diesem Grund sind keine Rundfahrten möglich. Um 16 Uhr fahren die Schiffe wieder an ihre Ausgangsstationen zurück. Für die Fahrten gilt eine attraktive Tageskarte. Eine Platzreservierung ist notwendig. (sg)