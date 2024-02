Am nächsten Mittwoch heulen im Glarnerland die Sirenen

Die Funktionsbereitschaft der Sirenen wird in der ganzen Schweiz am Mittwoch, 7. Februar, getestet. Ausgelöst wird zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr. Das Zeichen «Allgemeiner Alarm» ist ein regelmässig auf- und absteigender Heulton, der eine Minute dauert. Ab 14.15 Uhr bis 16 Uhr wird in den gefährdeten Gebieten unterhalb von Stauanlagen das Zeichen des Wasseralarms getestet. Es besteht aus zwölf tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden.