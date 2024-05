450 Kinder messen sich am Jugendturnfest in Glarus

Den Höhepunkt des Jugendturnfestes bilden jeweils die Rennen um den schnellsten Jugendriegler und die schnellste Jugendrieglerin. Pro Jahrgang und Jugendriege startete je ein Mädchen und ein Knabe. Wie in einer Arena sind die Bahnen pro Riege abgesteckt, und die Läufer und Läuferinnen werden von den umstehenden Fans und Kameraden lautstark angefeuert. Eine super Wettkampfstimmung herrscht und spornt die Kinder an, ihr Bestes zu geben. Gewinnen kann aber nur eine oder einer pro Jahrgang. Aber die Freude am Laufen und Mitmachen ist allen ins Gesicht geschrieben.