Eine Frau zieht sich bei einem Unfall in Luchsingen Verletzungen am Rücken zu

Am Dienstagmorgen ereignete sich in Leuggelbach ein Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Lieferwagenfahrerin fuhr auf der Hauptstrasse in Richtung Luchsingen. Beim Abbiegen in Richtung Haslen übersah sie einen korrekt entgegenkommenden Lastwagen. Durch die heftige Kollision wurde der Lieferwagen um die eigene Achse gedreht und kam in seitlicher Lage zum Stillstand.