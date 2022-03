Das Voting für die Glarner Sportlerwahl 2020/21 ist eröffnet

Das Glarnerland macht sportlich

Die Glarner Sportler und Sportlerinnen sind in den beiden vergangenen Jahren sehr erfolgreich gewesen. Und dies, obwohl coronabedingt in den Jahren 2020 (vor allem) und 2021 deutlich weniger – in gewissen Sparten gar keine – Wettkämpfe durchgeführt werden konnten als üblich. Die Glarner Bevölkerung konnte sich mit den Athleten und Athletinnen über Weltmeistertitel, diverse Schweizer Meister, Teilnahmen an Olympischen Spielen und viele Spitzenklassierungen in den verschiedensten Sportarten freuen.

Diese Glarner Sportlerinnen und Sportler haben nun einen nächsten Wettkampf vor sich und dürfen sich anders als bei ihren für sie gewohnten Wettkämpfen mit Gegnern aus anderen Sportarten messen. Die Jury, die über die Rangierungen entscheidet, werden die Leser und Leserinnen der «Südostschweiz» sowie der Vorstand von sportglarnerland.ch sein.

Kein April-Scherz

Der Dachverband des Glarner Sports zeichnet auch für die Durchführung der Feier, an der die besten Glarner Sportlerinnen und Sportler geehrt werden, verantwortlich. Diese findet am 1. April, ab 18.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Niederurnen statt und ist für alle Interessierten offen. Auf einen Gala-Abend wie bei früheren Austragungen vor Corona verzichtete der Organisator, weil bei Beginn der Planungsarbeiten die Coronasituation im April nicht bekannt gewesen war. Aber es wird auch ohne Abendessen und der Bezeichnung «Gala» ein abwechslungsreicher und unterhaltsamer Abend werden.

Die Glarner waren in den verschiedensten Sportarten stark unterwegs. So setzen sich die Nominierten – sieben bei den Männern, fünf bei den Frauen, je acht Junioren, Juniorinnen und Teams – aus 20 Sportarten zusammen. Und anders als auch schon in den letzten Jahren sind die Wintersportarten am stärksten vertreten. So haben sich 15 Nominationen aus den Sparten Bob, Ski alpin, Ski Freestyle, Langlauf, Nordische Kombination, Skispringen, Snowboard, Eiskunstlaufen und Curling für eine Wahl empfohlen. Und zählt man Volleyball auch noch zur Sportart, die in den Wintermonaten ausgetragen wird, kommen noch zwei Nominationen dazu. (rg)