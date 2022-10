From Kid zwischen Mystik und Experiment

Das Album «Let The World Be A Good -Place» entstand innerhalb von vier Wochen. Andrin Berchtold, der Sänger der Churer Elektropopband From Kid, schloss sich gemeinsam mit Produzent Simon Jäger und Bassist Gianluca Giger in einer Hütte in Tschiertschen ein, um zu schreiben, an Sounds zu feilen und aufzunehmen. Die Ideen seien jedoch schon vor dieser Intensivphase vorhanden gewesen, sagt Berchtold im Gespräch. «Das Schreiben ist bei mir ein laufender Prozess. Irgendwann habe ich meinem Produzenten 50 solcher Ideen gezeigt und wir haben zehn davon ausgesucht.»