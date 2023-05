Fröhlich gackern die Cazner Hühner – die Freiheit ist zurück

Diese Wette hätte Kristina Schroeder, Mitarbeiterin auf dem Familienbetrieb Rusti’s Eier in Cazis, verloren. «Die braunen Hühner sind etwas zutraulicher und mutiger als die weissen. Sie werden zuerst ins Freie gehen», meint sie. Doch es kommt anders an diesem Montagnachmittag. Es ist der Tag, an dem die Massnahmen gegen die Verbreitung der Vogelgrippe nach fast einem halben Jahr aufgehoben werden können. Für diesen grossen Moment wurde in den letzten Tagen alles vorbereitet.