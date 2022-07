Ganz viel Schlager für die Südostschweiz

Das diesjährige Line Up hat viel zu bieten. So stehen am Sonntag Schlagergrössen wie Linda Fäh, Andrea Berg, die jungen Zillertaler und Howard Carpendale auf der Bühne. Aber auch Nik P. und Band, Melissa Naschenweg sowie die Stubete Gäng haben den Weg auf den Flumserberg auf sich genommen.

Doch auf welchen Act freut sich das Publikum am liebsten? Christoph Benz ist dieser Frage nachgegangen.