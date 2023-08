Fischbestand in der Maira vermutlich bis zur Landesgrenze ausgelöscht

Starkniederschläge haben im vergangenen Monat einen Murgang in der Valun dal Largh, einem linksseitigen Zufluss der Maira, knapp drei Kilometer oberhalb von Vicosoprano ausgelöst. Das Amt für Jagd und Fischerei schreibt dazu in einer Medienmitteilung: «Das Ereignis beförderte eine grosse Menge an Schlamm und Geröll in die Maira.»