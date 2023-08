Erfolgreicher Tag der offenen Tore der Feuerwehr Chur

Viele kleine und grosse Besucher erlebten gemäss Mitteilung eindrucksvolle Einsatzdemonstrationen der Jugendfeuerwehr, der Strassenrettung, der Höhenretter oder der Löschgruppen. Mit dem Hubretter und der Autodrehleiter durften sie in schwindelerregende Höhen steigen oder konnten mit den Feuerwehroldtimern Rundfahrten geniessen. Als Blaulichtpartner präsentierte sich die Rettung Chur mit einer Einsatzambulanz und dem Notarzteinsatzfahrzeug. Die Fahrzeugausstellung, eine Feuerwehr-Hüpfburg, ein Löschsimulator und eine Fotostation für Erinnerungsfotos in Feuerwehruniformen rundeten das Angebot ab, heisst es in der Mitteilung weiter.