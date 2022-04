Zwischenfall auf Kilometer 13,600

Durch das nachtdunkle Zugabteil irren weisse Lichter, aus dem nächsten Abteil hört man Menschen weinen, stöhnen, ein fernes Stimmengewirr. «Wo sind wir?», hört man eine zittrige Stimme, «was ist passiert?» Als Erstes kommt ein Feuerwehrmann in mein Abteil, fragt mich, wie es mir geht, ob ich Schmerzen habe. Der Kopf tut etwas weh, ich habe eine Rissquetschwunde an der Stirn, Blut rinnt mir die Backe runter. Ob ich wisse, wo ich bin und was passiert ist?