Nach einer erfolgreichen ersten Südostschweiz-Schatzsuche im vergangenen Sommer in den Orten Pany, Langwies, Braunwald, Splügen und Brambrüesch geht es mit fünf neuen Orten weiter. In diesem Sommer führt das Familien-Abenteuer kleine und grosse Schatzsucherinnen und Schatzsucher vom 8. Juli bis 20. August 2023 nach Madrisa, Glarus, Vella, Savognin und Silvaplana. Ein guter Spürsinn, etwas Rechenkünste und die richtige Zahlenkombination führen zum geheimnisvollen Schatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Südostschweiz-Schatzsuche ist ein Abenteuer für die ganze Familie. Auf der Suche nach den Schatztruhen und richtigen Zahlencodes spazieren Familien gemütlich und im eigenem Tempo durch urchige Bergdörfer, wandern über bunte Blumenwiesen und entdecken spielerisch die fünf Partner-Destinationen.

Die Teilnahme an der Schatzsuche ist kostenlos und vom 8. Juli bis 20. August 2023 an jedem Wochentag möglich. Die An- und Rückreise wie auch die Schatzsuche selbst erfolgt individuell. Die Schatzkarten erhalten Familien in den örtlichen Tourismusbüros, in der Sonderbeilage der Tageszeitungen «Südostschweiz» und «Linth-Zeitung» vom 6. Juli oder sie können diese auf soschatzsuche.ch herunterladen und ausdrucken.

Attraktive Sofortpreise und Familienferien zu gewinnen

Erfolgreiche Schatzsucherinnen und Schatzsucher dürfen sich über einen Sofortpreis freuen und haben zusätzlich die Chance auf einen tollen Hauptgewinn für die ganze Familie: 2 Übernachtungen inkl. Frühstück und einen 2-Tageseintritt in den Europa-Park sowie einen 1-Tageseintritt in die Wasserwelt Rulantica für 4 Personen.