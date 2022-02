Zusammen ein Zeichen des Friedens setzen

Am Montag, 28. Februar, um 18.30 Uhr findet auf dem Alexanderplatz in Chur eine stille Mahnwache statt. Damit soll ein Zeichen der Solidarität an die Betroffenen des Krieges in der Ukraine gesetzt werden. Mit Kerzenlicht wird zu Frieden und einer Welt ohne Krieg aufgerufen. Daran teilnehmen kann jeder, der seine Solidarität ausdrucken möchte.