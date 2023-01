Warum Papst Benedikt einst in Glarus übernachtete

Am 31. Dezember starb Joseph Ratzinger, der emeritierte Papst Benedikt XVI. Der Deutsche aus dem Bundesland Bayern hatte auch enge Verbindungen in den Kanton Glarus. Das bestätigt der Lokalhistoriker Fridolin Hauser gegenüber dem katholischen Medienportal «kath.ch». Hauser sagt: «Franz Böckle und Joseph Ratzinger kannten sich aus ihrer Münchner Studienzeit. Sie bewohnten die gleiche Studentenbude, leisteten gemeinsam Priesteraushilfen und waren später zur gleichen Zeit in Bonn.»