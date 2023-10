Pascal Pajic: «Ich nehme die politische Atmosphäre als gewaltvoller wahr»

Pascal Pajic ist seit Langem das Gesicht der queeren Bewegung in Graubünden. Im Vorstand des Vereins Khur Pride hat die «Bündner Persönlichkeit des Jahres 2022» den Kanton wohl aber am meisten geprägt: Über 2000 Menschen haben im Juni vergangenen Jahres an der «Pride»-Parade durch die Churer Altstadt und dem anschliessenden Festival im Stadtpark teilgenommen – eine gelungene Premiere. Nun zieht Pajic aber einen Schlussstrich und gibt das Präsidium weiter an Svenja Senften und Bianca Gansner.