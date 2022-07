Zufahrt zur Val Müstair ist wieder gegeben

Heftige Niederschläge nach einem sehr warmen Tag haben am Montag im Ofenpassgebiet mehrere Murgänge zwischen Il Fuorn und Buffalora ausgelöst. Die Ofenpasstrasse war aus diesem Grund gesperrt. Gemäss der Gästeinfomation Val Müstair ist die Strasse am Dienstag seit 12.30 Uhr wieder befahrbar. Der erste Bus ab Zernez sollte planmässig um 13.15 Uhr in Richtung Val Müstair fahren.

Mitarbeitende des Tiefbauamts Graubünden, des Amts für Wald und Naturgefahren, des Forstamts aber auch des Schweizerischen Nationalparks sind vor Ort. Die Räumungsarbeiten waren am Dienstagmorgen in vollem Gang. «An mehreren Stellen wurde die Strasse überdeckt, auch gab es Schäden an einer Brücke», informiert Peder Caviezel, Leiter für Betrieb, Natur und Lawinendienst beim Tiefbauamt im Bezirk 4. Personen waren gemäss seinen Informationen vom Unwetter nicht betroffen.