Zeitenwende am Hochalpinen Institut Ftan

Im Rahmen der neuen Strategie ist die Einführung eines neuen Produktes mit dem Namen «Ignite» geplant. Ignite ist ein Angebot, das für das Zwischenjahr geschaffen wurde. In der Schweiz ist es das zehnte Schuljahr, in Asien das «Year 9». «Mit Ignite wird ein modularer Mix von Themen aus einem klassischen Lehrplan mit Sprachen und Naturwissenschaften sowie deutlich ausgebauten Sportmöglichkeiten angeboten. Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler in den Bereichen Nachhaltigkeit, Ökologie und Biodiversität gefördert», erklärte Peer. EiM habe eine Umfrage in ihren Schulen gemacht und die Nachfrage für das Ignite-Programm sei sehr gross. So kann aus den über 10 000 Schülerinnen von EiM ein kleiner Prozentsatz interessierter Jugendlicher das HIF laufend füllen. «Die Schülerinnen und Schüler besuchen dann ein Jahr das HIF und wiederum werden einige dann bleiben», zeigt sich der Verwaltungsratspräsident zuversichtlich. Damit sei der Erfolg der Schule garantiert.