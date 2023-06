Brienz/Brinzauls macht einen ersten Schritt zurück in die Normalität 

Montag, 12 Uhr, Kontrollpunkt Belfort unterhalb von Brienz/Brinzauls. Es ist ruhig. Die Sonne brennt. Zwei Zivilschützer stehen bei der Barriere auf der Hauptstrasse zwischen Surava und Brienz/Brinzauls. Ein Reporter filmt die Szenerie. Wenig später nähern sich die ersten Autos. Die Insassen weisen sich als Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes aus, die Angehörigen des Zivilschutzes notieren die Namen und öffnen die Barriere. Bis 19 Uhr dürfen die Menschen in ihre Häuser, die sie am 12. Mai verlassen mussten. Seither durften sie lediglich am 7.