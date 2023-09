Spital Thusis muss sich eine neue Direktion suchen

Keller ist schon sein gesamtes Berufsleben im Thusner Krankenhaus tätig: Er hat ab 1988 bereits die KV-Lehre dort absolviert. Als Direktor amtet er seit mittlerweile 15 Jahren. Seine Ankündigung falle für den Stiftungsrat nun in eine «anspruchsvolle Zeit», das räumt das Gremium in der Mitteilung vom Mittwoch selber ein. Einerseits ist der aktuelle Stiftungsrat in seiner stark veränderten neuen Zusammensetzung erst seit Mitte Jahr im Amt, und in der Geschäftsleitung der Stiftung ist es gemäss dem Communiqué im ersten Halbjahr gleich zu drei Rücktritten gekommen.