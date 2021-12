Wölfe folgen dem Wild in Siedlungsnähe

In den kommenden Monaten kann es vorkommen, dass sich Wölfe vermehrt in Dorfnähe aufhalten. Denn wenn der Wolf in Siedlungen nutzbare Futterquellen findet, könne dies mittelfristig zu einer Gewöhnung an den Menschen und zu potenziell gefährlichen Situationen führen. Gemäss einer Mitteilung des kantonalen Amts für Jagd und Fischerei besteht für Menschen jedoch grundsätzlich keine Gefahr. Zudem dürfen Freizeitaktivitäten weiterhin unverändert ausgeführt werden.